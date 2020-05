Im Landkreis Fürstenfeldbruck hofft die Polizei auf Hinweise: Ganz schlechte Spaßvögel haben in der Nacht auf Samstag nämlich mehrere Gullydeckel in der Ascherbachstraße in Olching ausgehoben. Das kann schlimme Folgen haben, wenn dort jemand drüber fährt oder sogar reinfällt. Zum Glück ist nichts passiert. Die Polizei ermittelt aber und sucht Zeugen