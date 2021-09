Mehrere schwere Unfälle im Landkreis

Schon wieder ein Unfall an der Indersdorfer Gabel. Erst am Donnerstag hatte es dort gekracht, jetzt ist es schon wieder passiert. Am Samstagmittag wollte eine Fahrerin aus Dachau kommend nach links abbiegen und hat dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen. Vier Personen wurden teils schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber musste landen. Nur wenige Stunden später musste der Hubschrauber schon wieder helfen, als nahe Altomünster eine Frau mit ihrem Auto in die Gegenfahrbahn gekommen ist und frontal mit einem anderen Pkw zusammengestoßen ist. Auch hier wurden vier Menschen verletzt, zwei davon schwer.