Immer wieder war alles dunkel am Samstagvormittag in Fürstenfeldbruck. Kurz hintereinander ist es im Stadtgebiet zu mehreren Stromausfällen gekommen. Ursache war laut den Stadtwerken ein technischer Fehler in einem Umspannwerk bei Puch. Inzwischen ist der Defekt demnach behoben.