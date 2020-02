Mehrere Unfälle wegen des Unwetters in Erding

Das Unwetter gestern bei uns hat im Landkreis Erding mehrere Unfälle verursacht. Zwischen Hörlkofen und Erding wurde ein Kleintransporter durch starken Seitenwind von der Fahrbahn geweht. Zwischen Maria Thalheim und Rappoltskirchen konnte ein Autofahrer nicht mehr bremsen und krachte in einen umgestürzten Baum. Das gleiche ist auch zwischen Erding und Hofsingelding passiert. Und in Erding hat sich auch noch ein Sonnenschirm in die Heckscheibe eines Autos gebohrt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt aber bei über 10.000 Euro.