Wie lebt es sich am Lech? Diese Frage möchte das Stadtmuseum hier in Landsberg zusammen mit allen Bewohnern beantworten. Bei der Fotoaktion „Mein Leben am Lech“ sammelt das Museum jetzt Fotos für eine neue Ausstellung. Jeder kann seine Lieblingsorte am Lech in und um Landsberg fotografieren und so auch ein Teil der neuen Dauerausstellung im Museum werden.

Eure Bilder könnt ihr dann bis Ende 2023 an museumssammlung@landsberg.de schicken.