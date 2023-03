Immer Stau an derselben Ampel, weil die Grünphase so kurz ist, Schlaglöcher im Fahrradweg oder der fehlende Busanschluss an die S-Bahn. Hier im Südwesten von München können Bürger ab sofort ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema Verkehr bei einem Online-Portal melden. Der Verein Regionalmanagement München Südwest will so einzelne Fälle bündeln. So können Probleme in der Mobilität erkannt und behoben werden.