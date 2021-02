Metallica: 5 Alben in den US-Top10

Das „Black Album“, „Master Of Puppets“, „Ride The Lightning“ – Metallica Alben dominieren auf einmal wieder in die amerikanischen Album-Charts? Klingt wunderlich im Jahr 2021, ist aber so passiert. Fünf legendäre Metallica-Alben haben zuletzt wieder die Album-Charts der USA dominiert. Hintergrund: die Supermarktkette Walmart hat die Platten der Band als limitierte Vinyl angeboten – und das haben sich die Fans offensichtlich nicht zwei Mal sagen lassen. Allein das „Black Album“ hat sich ganze 10.000 Mal verkauft. Das reichte fünf Mal für die TOP 10 Album-Charts – bei den Vinyl Charts dominierten Metallica dann komplett. Die ersten fünf Plätze gingen an die Rocker – das hat seit Einführung der Charts noch keine Band geschafft.