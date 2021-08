Metallica bringen „Enter Sandman“ als Charity-Single zugunsten der deutschen Flutopfer neu heraus

Dass die Hardrocker von Metallica einen weichen Kern haben, das haben sie mit diversen Charity-Aktionen schon häufiger bewiesen. Jetzt zeigt die Band wieder Herz und bringt eine neu abgemischte Version ihres Hits „Enter Sandman“ heraus. Alle Einnahmen des Songs, der am Freitag erscheint, gehen diesmal zugunsten Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe in Deutschland. Die exklusive Sammler-Platte wird über die Metallica-Stiftung „All Within My Hands“ vertrieben. Im September erscheint dann unabhängig davon eine Neuauflage des legendären „Black Album“