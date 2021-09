Wer sich die deutschen Single-Charts momentan anschaut, wird sich erst mal verwundert die Augen reiben. 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung steht „Enter Sandmann“ von Metallica wieder auf Platz 1. Der erste Nummer 1- Hit für die Metalband in den deutschen Singlecharts überhaupt. Das Comeback hat einen Grund. Metallica hatten den Song neu abgemischt auf den Markt gebracht, um sämtliche Einnahmen an die Opfer der Hochwasserkatastrophen in Deutschland zu spenden.