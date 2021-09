Metallica: „Enter Sandman“ löst ein Erdbeben aus

Wer schon mal bei einem Konzert neben den Boxen stand, weiß: Musik kann man fühlen. So deutlich wie am Wochenende in Virginia ist das aber selten. Das College Football Team der Virginia Tech Hokies spielt beim Einlauf der Mannschaft nämlich immer „Enter Sandman“ von Metallica. Und nachdem das seit über einem Jahr das erste Spiel mit Zuschauern war, war die Stimmung entsprechend gut. So gut, dass man auf beim örtlichen Seismografen einen Ausschlag erkennen konnte, als „Enter Sandman“ gespielt wurde. Normalerweise werden dort Erdbeben aufgezeichnet. Metallica können sich also damit schmücken, dass ihre Musik Erdbeben auslösen kann!