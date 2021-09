Metallica: Jubiläums-Edition des „Black Album“ erscheint

30 Jahre ist es her, da haben die Hard-Rocker von Metallica ihr fünftes und vermutlich wichtigstes Studioalbum veröffentlich. „Metallica“ hieß es, wegen seines fast schwarzen Covers wurde es aber unter dem Namen „The Black Album“ bekannt. Und zum Jubiläum erscheint heute eine neu abgemischte Version für traditionelle Fans auch ganz klassisch als Doppel-LP. Wer sich die Extra-Portion Metallica ins Regal stellen will, der kann ab heute auch das Limited-Edition Deluxe Box-Set. Der umfangreiche Name hält, was er verspricht: neben einem Hardcover-Buch ist unter anderem auch noch haufenweise Filmmaterial mit Liveaufnahmen, Outtakes und Blicken hinter die Kulissen dabei. Dafür ist man aber auch mit knapp 240 Dollar dabei; das neu abgemischte Album als CD kostet 12 Dollar.