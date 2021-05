Metallica: „MetallicaMondays“ sind zurück

Die Metallica-Mondays sind zurück – nunja, nicht ganz so wie vorher aber immerhin als einmalige Aktion. Heute um Mitternacht ging wieder ein Live-Konzert der Band online, dieses Mal aus dem Jahr 2018. Die Band kündigte an, die Spendeeinnahmen würde für wohltätige Zwecke gespendet – ähnlich wie die Band das bereits im vergangenen Jahr gemacht hat. Damals veröffentlichte die Band jeden Montag den Mitschnitt eines Konzertes, um Spenden für die Kulturbranche zu sammeln. Dieses Mal gehe das Geld an Tafeln in den USA, sowie an eine Organisation, die Medikamente in Krisengebiete liefert. Das Konzert könnt Ihr Euch in voller Länge hier anschauen: