Metallica zeigen bisher unveröffentlichtes Material

Das legendäre „Black Album“ von Metallica feiert 30. Geburtstag und die Band hat sich dazu jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Zur offiziellen Album-Doku „A Year And A Half In The Life Of Metallica“ wurden jetzt schon exklusive Ausschnitte und bisher noch nie gezeigte Outtakes veröffentlicht.

Ab dem 10. September gibt es die Doku dann in voller Länge auf DVD zu kaufen. Am selben Tag erscheint auch direkt das „The Metallica Blacklist“ Tribute-Album. Dabei haben sich mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler zusammengetan, um die Songs des legendären „Black Album“ zu covern. Die Einnahmen davon werden für einen guten Zweck gespendet.