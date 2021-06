Michael Jackson: „Billie Jean“-Video knackt 1-Milliarde Klicks

Er war einer der legendärsten Musiker – aber im digitalen Zeitalter hinkt er etwas hinterher. Erst jetzt hat das Video von Michael Jacksons Top-Hit „Billie Jean“ auf YouTube die 1 Milliarde-Klicks geknackt. Geschichte geschrieben hatte das Video ja schon damals, als eins der ersten Musikvideos eines schwarzen Künstlers, das auf MTV in Dauerschleife lief. Übrigens ist „Billie Jean“ sogar erst das dritte Musikvideo aus den 80ern das 1-Milliarde-Klicks erreicht. „Sweet Child O’Mine“ von Guns N‘ Roses und „Take on me“ von a-ha knackten die Marke noch vor dem King of Pop.