Feuerinferno am späten Abend in Denkendorf im Landkreis Eichstätt. In einem Gewerbegebiet hat es in der Halle einer Feuerverzinkerei gebrannt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden geht laut Polizei aber in die Millionen. Die Brandursache ist unklar. Da ermittelt jetzt die Polizei.