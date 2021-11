„Mini-München“-Gründer erhält Medaille „München leuchtet“

Für viele Münchner Kinder ist es jedes Jahr ein Riesen-Spaß: Bei „Mini-München“ dürfen die Kids selbst ihre eigene kleine Spielstadt verwalten. Ausgedacht hat sich 1979 das Konzept der Kunsterzieher Gerd Grüneisl und für seine Verdienste hat ihn die Stadt jetzt mit der Medaille „München leuchtet“ in Gold ausgezeichnet. Dabei hatte „Mini-München“ am Anfang keinen guten Stand bei der Stadt: Das Stadtjugendamt war am Anfang nicht so richtig überzeugt von der Idee. Inzwischen ist die Spielstadt aber aus München nicht mehr wegzudenken.