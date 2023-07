In der katholischen Kirche in Oberbayern ist ein neuer Missbrauchsfall bekannt geworden. Betroffen ist die Pfarrei Sankt Michael in Poing im Landkreis Ebersberg. In den 90ern soll dort der langjährige Pfarrer Alfons Langwieder mindestens zwei Ministranten sexuell missbraucht haben. Trotz einer Verurteilung durfte er weiter als Pfarrer arbeiten. Das zuständige Erzbistum München Freising bemüht sich jetzt um Aufklärung und sucht nach möglichen weiteren Betroffenen.