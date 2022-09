Mit 100 km/h in stehenden Anhänger gekracht

Selbst die Polizei spricht von einem Schutzengel. In Söcking im Landkreis Starnberg ist ein 25- jähriger ungebremst mit 100 km/h in einen liegen gebliebenen Traktor samt Anhänger gekracht. Durch den Aufprall wurde sein Auto dann in den Gegenverkehr geschleudert, und sogar noch leicht von einem entgegenkommenden Milchlaster gerammt. Trotzdem konnte der 25- jährige nach dem Unfall mit nur leichten Verletzungen aus seinem völlig zerstörten Auto aussteigen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 25000 Euro.