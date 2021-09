Mit 139 Schlägen: „Ozapft is!“ zur WirtshausWiesn

Gähnende Leere auf der Theresienwiese – aber die Wiesn ist zum Glück kein Ort sondern ein Gefühl!

Deshalb läuft derzeit die WirtshausWiesn in München! Am Samstag wurde angezapft in den 51 teilnehmenden Gasthäusern. Insgesamt waren dafür 139 Schläge notwendig.

Die WirtshausWiesn geht zurück auf den Ursprung des Münchner Oktoberfestes, zur königlichen Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Therese von Sachsen-Hildburghausen. Das Fest fand nämlich nicht auf der später nach ihr benannten Theresienwiese statt – sondern in der Stadt und vor allem in den Gasthäusern. Dort wurde das Volk von König Maximilian I. fünf Tage lang zu Speis und Trank eingeladen.

Heuer besinnt man sich pandemiegeschuldet wieder auf diese Tradition zurück und macht aus der Not eine Tugend. An oberster Stelle steht nämlich laut Verhaltenskodex der teilnehmenden Wirte die Sicherheit: Alle geltenden Bestimmungen sollen genau befolgt werden. Deshalb gibt es zum Beispiel keine Wiesn-Hits, dafür aber echte bayerische Wirtshausmusik.

Und aus der Notlösung soll auch Tradition werden. Denn jetzt steht fest: Die WirtshausWiesn soll es weiterhin geben, auch parallel zum Oktoberfest auf der Theresienwiese.