Mit Blaulicht zur Schnittwunde: Retter am Limit

Am 11.02. ist Tag des Notrufes 112. Doch der ist hier in Oberbayern immer öfter überlastet. Die Verantwortlichen und die Rettungskräfte sehen jetzt die Anrufer in der Pflicht.

Bei einem Notfall wählt man die 112, dann kommt der Rettungsdienst. Das lernen schon kleine Kinder. Das stimmt auch immer noch, jedoch brauchen Rettungswagen hier in Oberbayern immer länger, die Einsatzkräfte sind überlastet und in den Integrierten Leitstelle, die die 112-Anrufe annehmen, steht das Telefon fast nie still. Was läuft also schief beim Rettungsdienst hier in Oberbayern?

Sebastian ist Notfallsanitäter im südlichen Oberbayern. Rettungsdienst ist sein Nebenjob. Hauptsächlich studiert er. Hauptamtlich könne er das nicht sagt er. Die Arbeitsbelastung ist enorm. Bei ihm auf dem Land gehen die Schichten 12 Stunden. Pause auf der Wache: Gibt es kaum. Sobald der Melder klingelt, muss Sebastian los. Das erzählt auch Leon. Er ist 24, hauptberuflich Notfallsanitäter im Großraum München. Eigentlich heißt er anders, seinen echten Namen möchte er nicht im Radio hören. Er zählt seine Überstunden auf: Von den letzten 13 Schichten hatte er nur bei zweien pünktlich Feierabend. Auch wenn kurz vor Schluss ein Einsatz reinkommt, muss er fahren. Die Bilanz: 40 Überstunden, in nur einem Monat. Auch Tobias, 28 Jahre alt, merkt die Einsatzbelastung. Als wir mit ihm sprechen, ist der Karlsfelder gerade kurz vor Ende seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter. Im Laufe seiner dreijährigen Ausbildung musste er im Schnitt immer mehr Einsätze pro Schicht fahren. Auch Tobias heißt eigentlich anders. Sein Name ist der Redaktion bekannt.

Immer mehr Einsätze ohne Transport ins Krankenhaus

Alle drei erzählen dieselbe Geschichte: Immer mehr Einsätze, aber trotzdem immer weniger zu tun. Sie alle beklagen, dass sie immer seltener ihren eigentlichen Job machen können: Leben zu retten. Oft fahren sie nur mit Blaulicht zu einem vermeintlichen Notfall. Ins Krankenhaus gebracht wird der Patient immer seltener. Zu oft ist es nämlich kein Notfall. An diesem Punkt werden Sebastian, Leon und Tobias emotional. Aufgebracht erzählen sie Geschichten von Einsätzen: Rückenschmerzen seit drei Wochen – der Alarm kam nachts um drei. Ein Kind mit 39 Grad Fieber ohne sonstige Symptome. Ein harmloser Schnitt in den Finger beim Kochen. Alles Fälle, wo ein Rettungswagen mit Blaulicht kommen musste, nur um unverrichteter Dinge wieder zu fahren.

Innenministerium: Bagatelleinsätze sind ein großes Problem

Auf Nachfrage räumt auch das zuständige Bayerische Innenministerium ein: Bagatelleinsätze werden immer mehr zum Problem. Bürger wählen immer öfter die 112, auch wenn kein lebensbedrohlicher Notfall vorliegt. Die Lösung des Ministeriums ist zweigleisig: Einerseits Aufklärung: Mit großen Kampagnen wird der kassenärztliche Bereitschaftsdienst mit der Rufnummer 116 117 beworben. Das sind Hausärzte, die entweder telefonisch beraten oder auch ins Haus kommen, wenn keine Praxen mehr geöffnet haben. Doch seit Corona sind auch hier die Telefonleitungen chronisch überbelegt. Patienten bemängeln teilweise über eine Stunde Wartezeit. Viele rufen deshalb dann doch lieber die 112. Andererseits wirbt das Innenministerium für das Modell des „Telenotarztes“: Hier wird der Notarzt nur noch per Video in den Rettungswagen zugeschaltet und muss nicht mehr an den Notfallort gebracht werden. Der Rettungswagen fährt aber weiterhin zum gemeldeten Einsatz. Eine echte Entlastung für die Sanitäter ist das also auch nicht.

Der Rettungsdienst als „Blaulichttaxi“?

Sebastian, Leon und Tobias sind frustriert. Sie sehen bei ihren Patienten vor allem oft einen fehlenden Willen zur Selbsthilfe. Viele Menschen hätten verlernt, was ein Notfall ist, erzählt Sebastian. Das Bewusstsein für medizinische Notfälle sei verloren gegangen, sagt er. Die Gesellschaft habe verlernt, sich selbst zu helfen. Zum Pflasterkleben sei der Rettungsdienst nicht da. Die drei Sanitäter sehen sich immer mehr in einer Rolle als Dienstleister. Oft fahren sie mit Blaulicht zu einem gemeldeten Notfall und der vermeintliche Patient wartet mit gepackten Taschen an der Tür. Da schaue man schon mal nach, ob auf dem Auto noch „Rettungswagen“ und nicht „Taxi“ stehe, erzählt Leon. Sie sehen die Schuld teilweise auch bei der Leitstelle, die den Notruf entgegengenommen und einen Rettungswagen geschickt hat.

Sortiert die Leitstelle schlecht aus?

Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, verteidigen sich die Leitstellen, mit denen wir gesprochen haben. Auch das Innenministerium als übergeordnete Stelle nimmt die Disponenten in Schutz. Deren Sprecherin wird deutlich: wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, dass nicht selten bewusst „übertrieben“ werde, damit die Leitstelle einen Rettungswagen schicken muss.

Anrufer bei der 112, die gezielt übertreiben und dramatisieren, damit ein Rettungswagen kommt. Dazu kommen viele andere Patienten, die gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es abseits des Rettungsdienstes gibt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Disponenten müssen in kürzester Zeit die Entscheidung treffen: Kommt ein Rettungswagen, oder nicht? Wenn während dem Gespräch schon neue Notrufe auflaufen, bleibt oft keine Zeit für ein tiefergehendes Gespräch mit dem Anrufer.

Rettungsdiensteinsätze grundsätzlich kostenpflichtig?

Eine einfache Lösung für diese Probleme gibt es nicht. Leon macht im Gespräch den drastischen Vorschlag, grundsätzlich bei jedem Einsatz dem Patienten eine Rechnung zu schicken, die erst später bei der Krankenkasse eingereicht werden muss. Dass das dann echte Notfälle abschreckt, sieht er nicht: „Wer wirklich krank ist, dem ist das egal. Der ruft trotzdem an.“, meint Leon. Aber es könne nicht die Regel sein, dass er mit Blaulicht zu jemandem fahre, dem es gut gehe.

Personalmangel immer größeres Problem

Die Resignation ist groß bei den drei Sanitätern. Kein Wunder, dass immer mehr ihrer Kollegen den Job wechseln. Nicht zuletzt liegt das auch an der Bezahlung. Zwar kommen zum Grundgehalt noch Zulagen für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste. Jedoch sorgen gerade diese Dienste dafür, dass Familie und Beruf oft nur schwer unter einen Hut zu bringen sind. Durch die hohe Arbeitsbelastung in einem körperlich fordernden Job sind Sanitäter auch im Schnitt häufiger krank. Die Hilfsorganisationen und Rettungsdienstunternehmen haben es deshalb immer schwerer, Dienste zu besetzen. Wird kein Ersatz gefunden, fällt im schlimmsten Fall ein Rettungswagen aus. Dann ist es wieder ein Fall mehr, in dem der Patient nach einem Notruf erstmal lange warten muss, bis Hilfe kommt.

Wer die 112 anruft, hat eine Verantwortung

Mehr Rettungswagen für immer mehr Einsätze. Das kann auf Dauer nicht die Lösung sein, sagt auch das bayerische Innenministerium und stimmt auch den drei Sanitätern in einem Punkt zu: Der Notruf ist keine Dienstleistung, die man mal eben in Anspruch nehmen kann. Der Rettungsdienst ist kein Ersatz für den Hausarzt oder den Pflegedienst. Innenministerium und Sanitäter sind sich einig: Jeder Mensch, der hier in Oberbayern den Notruf wählt, ist selbst dafür verantwortlich, dass auch wirklich ein Notfall vorliegt. Es geht also um mehr Eigenverantwortung. Es gilt also: Wer Hilfe braucht, der bekommt sie auch. Aber die 112 sollte wirklich nur bei lebensbedrohlichen Notfällen gewählt werden. Rückenschmerzen seit drei Wochen, die jetzt etwas schlimmer geworden sind, gehören da nicht dazu.