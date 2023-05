Mit dem Bergbus zu den schönsten Orten Oberbayerns

In die Berge oder an die schönsten Seen Oberbayerns – ganz bequem mit dem Bus. Das geht, und zwar ab Sonntag, mit dem neuen Bergbus des Alpenvereins. Von München aus könnt ihr dann zum Wandererlebnis Zentrum im Ostallgäu, ins Chiemgau, an die Blauberge oder hier ins Sudelfeld. Die erste Fahrt ist Sonntag, ab dann soll es alle zwei bis drei Wochen bis Ende Oktober eine Fahrt geben. Wer mitfahren will, muss sich vorher online einen Platz reservieren – und das Beste, auch das Deutschlandticket wird als Fahrkarte akzeptiert. Anmelden könnt ihr euch hier.