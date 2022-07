Mit Speedy auf Museums-Rätseltour

Gemeinsam mit der bunten Schnecke Speedy können die Kinder hier in Dachau in ihren Sommerferien wieder auf Rätseltour gehen. Mit dem Ferienpass können die Kinder kostenlos in 8 verschiedene Museen im ganzen Landkreis Dachau. Jedes Museum hat ein anderes kniffliges Rätsel und wer das löst, der bekommt einen Stempel in den Ferienpass. Schon in den Museen selbst wartet auf die fleißigen Stempelsammler eine kleine Überraschung. Alle Kinder, die mehr als 5 Stempel gesammelt haben, nehmen dann an einer Preisverleihung teil und unter allen die 8 Stempel gesammelt haben, wird ein Sonderpreis verlost. Alle Stempelsammler bis 14 Jahre haben in den Museen freien Eintritt. Die Ferienpässe bekommt ihr entweder kostenlos in den Museen selbst oder hier online zum Ausdrucken.