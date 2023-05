Mitfahren im Oberland-App bald auch in Miesbach verfügbar

Weniger Einzelfahrt, mehr Fahrgemeinschaften. Das ist das Ziel der „Mitfahren im Oberland“ App hier in Miesbach. Erst vor kurzen wurde das Projekt vorgestellt, und bald soll es dann auch hier umgesetzt werden. Mitarbeiter beteiligter Firmen können über die App dann angeben, welche Strecke sie zum Beispiel in die Arbeit fahren müssen und so gezielt Mitfahrer, oder eine Mitfahrgelegenheit suchen. Interessierte Betriebe können sich bei Online-Veranstaltungen genauer über die App informieren.

Die Online Veranstaltungen findden am Donnerstag, 25. Mai 9 Uhr, Mittwoch, 7. Juni 14.30 Uhr, Dienstag, 13. Juni 13 Uhr, Montag, 19. Juni 9 Uhr, und Dienstag, 20. Juni 8 Uhr statt. Anmelden könnt ihr euch hier.