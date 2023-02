MIttenwalder Bergwacht rettet Jugendliche vom Berg

Der Frühling ist scheinbar schon da in Oberbayern. Oben in den Bergen schaut’s aber ganz anders aus. Zwei Jugendliche, 15 und 17 Jahre alt, aus dem Raum Pfaffenhofen, haben das jetzt auf die harte Tour gelernt. Sie hatten am Montagnachmittag eine Tour auf den Lindenkopf im Mittenwalder Karwendelgebirge geplant. Ihre warmen Jacken hatten sie schon am Bahnhof im Spind eingeschlossen. Nach Einbruch der Dunkelheit mussten sie dann schließlich von der Bergwacht gerettet werden. Sie kamen bei einem Meter Schnee weder vor noch zurück. Die Bergwacht warnt aktuell durch die gestiegenen Temperaturen auch vor hoher Lawinengefahr in den Bergen.