Weniger mit dem Auto fahren, dafür mehr mit Bus, Bahn und Fahrrad. Auch hier in Fürstenfeldbruck will man die Verkehrswende vorantreiben und den Nahverkehr noch attraktiver machen. Dafür gibt es jetzt eine neue Mobilitätsumfrage. Hier können die Bewohner angeben, was sie sich noch wünschen würden, und wo es ihrer Meinung nach beim ÖPNV hackt. Auch Car- und Bikesharing spielt dabei eine große Rolle. Zur Umfrage kommt ihr hier.