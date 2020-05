In München-Moosach standen gestern Nacht vier Autos in Flammen. Anwohner in der Dieselstraße hatten davor ein lautes Geräusch gehört. Es schaut alles danach aus, als wäre der Brand absichtlich gelegt worden. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Die Feuerwehr konnte alle Fahrzeuge löschen. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.