Das war mal perfektes Timing. Genau an dem Tag, als Landrat Niedergesäß der Wasserwacht Moosach/Steinsee neue Bojen und Rettungsringe offiziell überreicht hat, haben diese einem Menschen wohl das Leben gerettet. Am Abend hörten die Retter auf einmal einen lauten Signalpfiff von der Boje 3 im See. Ein völlig entkräfteter Schwimmer mit Krämpfen in beiden Beinen hatte sich an die Boje geklammert. Die Wasserwacht fuhr mit einem Boot raus und konnte ihn so ohne Probleme retten.