Moosburg: Spaziergang mit Faschings-Feeling

Normalerweise würden sich Prinzenpaar und Hofstaat in Moosburg auf den Fasching einstellen – doch der fällt heuer ja aus. Um den Bürgern aber trotzdem ein wenig Faschingsgefühl zu geben, hat sich die Narrhalla den ersten närrischen Schaufensterweg ausgedacht. In rund 20 Geschäften der Innenstadt sind Kronen, Diademe oder auch Gewänder ausgestellt. So erfährt man bei einem Spaziergang durch die Innenstadt nicht nur etwas über Moosburg, sondern bekommt auch ein wenig Faschings-Feeling. Und das Gute – die Requisiten sind alle beleuchtet und man kann sie auch bestaunen, wenn die Sonne schon untergegangen ist.