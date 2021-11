So einen Einsatz hat die Feuerwehr in Moosburg im Landkreis Freising auch nicht alle Tage. Eine Rehkitz hatte sich in einem Zaun verkeilt und kam weder vor noch zurück. Behutsam machten sich die Feuerwehrmänner ans Werk, um das Tier zu befreien. Mit Hilfe eines Bolzenschneiders konnte das verängstigte Rehkitz auch schnell befreit werden. Und die gute Nachricht: das Tier war augenscheinlich nicht verletzt und konnte wenig später wieder auf das Feld entlassen werden.