Eine absolute Horrorvorstellung, die in Moosburg nun Wirklichkeit geworden ist. Zwei Frauen sind dort am Samstagabend mit einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Der Balkon im ersten Stock war nachträglich angebracht worden und ist nun aus seiner Verankerung gerissen. Die Frauen kamen zum Glück mit Prellungen und Abschürfungen davon.