Das Weihnachtsshopping geht nun endgültig los und in Moosburg will die Stadt den Handel unterstützen – deshalb können Autofahrer bis Weihnachten kostenlos in der Innenstadt parken. In der Leinberger Straße, dem ehemaligen Polizeigelände, dem Zehenstadel und gegenüber vom Pfarrheim geht das für vier Stunden. Im restlichen Teil der Innenstadt für zwei Stunden. Einfach Parkuhr stellen und fertig…