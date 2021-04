Die Moosburger Marketing-Genossenschaft hat mittlerweile schon Routine, was coronagerechte Aktionen anbelangt. Und so hat sie nun souverän die nächste Schaufensteraktion auf die Beine gestellt. Wer durch die Innenstadt bummelt sieht nun in 23 Schaufenstern keine Produkte, sondern Kunstwerke. Dabei gibt es viel Unterschiedliches zu entdecken. Gemälde, Fotografien oder auch Skulpturen. Auf jeden Fall lohnt sich der Bummel durch die Innenstadt so auch ganz ohne Shoppingtermin.