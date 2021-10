Moosburg: Nasse Keller in der Kanalstraße

Die Anwohner hier in der Kanalstraße in Moosburg sind sauer. Ihnen steht nämlich das Wasser zwar nicht bis zum Hals, aber die Keller sind immer wieder nass. Schuld ist wohl der sogenannte Amperüberleitungskanal direkt nebenan. Der gehört den Stadtwerken München und verbindet die Amper mit der Isar. Und seit rund zwei Jahren hat er einen höheren Wasserpegel als sonst. Die schlechte Nachricht: Kurzfristige Lösungen gibt es wohl nicht. Entweder muss man den Kanal ausbaggern oder die Schleusen in Richtung Isar weiter öffnen. Dafür müsste aber erst ein Gutachten erstellt werden, inwieweit das die Isar beeinflusst. So lange bekommen die Moosburger im Keller weiter nasse Füße.