Moosburg: Neue Verkehrsführung soll Innenstadt entlasten

Weniger Autos in der Innenstadt. Mit einer neuen Verkehrsführung will Moosburg im Landkreis Freising das Zentrum entlasten. Mithilfe mehrerer abknickender Vorfahrtsstraßen wird der Durchgangsverkehr jetzt um die Innenstadt herumgeführt. Das hatte der Stadtrat bereits letztes Jahr einstimmig beschlossen, die Umsetzung ist aber erst mal provisorisch. So könne man nötigenfalls noch etwas anpassen. Nun beginnt eine Testphase für mindestens ein Jahr, danach kann das Provisorium einer Dauerlösung weichen.