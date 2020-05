In Moosburg im Landkreis Freising hat die Polizei einen 19-jährigenDrogendealer festgenommen. Der 19-Jährige versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch vor der Polizei zu flüchten. In seiner Tasche fand die Polizei dann 100 Gramm Cannabis, mehrere Ecstasy-Pillen und über 30 LSD-Trips. Die Polizei untersuchte deshalb die Wohnung des 19-Jährigen und fand weitere Drogen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.