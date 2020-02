Das Line-Up des neuen „Limestone Festivals“ in Moosburg im Landkreis Freising nimmt weiter Form an. Die Berliner Band „Seeed“ ist nun bestätigt worden, auch die US-Sängerin „Rita Ora“ wird spielen. Vorher hatte das Festival bereits verkündet, dass der US-Superstar „Post Malone“ seine einzige Deutschland Show auf dem Festival spielen wird. Das Limestone findet am 13. und 14. Juni statt.