Moosburg: Zuckrige Weihnachtsstimmung für den guten Zweck

Es ist ein echtes Weihnachtsparadies, die Zuckerstube hier in Moosburg. Jetzt in der Adventszeit hat das schnuckelige Nostalgiegeschäft wieder geöffnet. Und wie sich das für Weihnachten gehört, gibt es dort haufenweise Süßigkeiten. Genascht wird aber für einen guten Zweck: Denn die Zuckerstube wird komplett durch Spendengelder finanziert, alle Einnahmen gehen an die Armen Schulschwestern Moosburg, die damit Schulen im Südsudan unterstützen. Geöffnet hat die Zuckerstube nur bis Weihnachten und unter der Woche von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr.