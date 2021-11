Moosburger Christkind steht fest

Das Christkind ist schon da. Zumindest in Moosburg. Die Stadt hat nämlich ihr Christkindl für dieses Jahr gefunden. Die 16 Jahre alte Winona Penker mit langem blonden Haar soll mehrere Auftritte als Christkind haben. Den wichtigsten natürlich gleich am 27. November, wenn sie den Moosburger Advent vor dem Rathaus eröffnet und Strahlen in Kinderaugen zaubert. Die Frage ist natürlich jetzt nur, ob das alles auch so stattfinden kann wie aktuell geplant. Egal wie es in der Pandemie weiter geht, das Christkind steht auf jeden Fall bereit, genauso wie seine Engelchen.