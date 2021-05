Moosinning: Golfclub als „Blühender Golfplatz“ ausgezeichnet

Umweltschutz geht überall – auch auf dem Golfplatz. Der Golfclub München Eichenried in Moosinning im Landkreis Erding kann sich jetzt „Blühender Golfplatz“ nennen. Zudem übergab Umweltminister Glauber dem Club die Auszeichnung „UN-Dekade Biologische Vielfalt“. Nun denkt man beim Golfplatz nicht sofort an Umweltschutz. Doch in Moosinning sind mehr als 30 Prozent der Fläche naturnah gestaltet. Zudem hat der Golfclub Kiesbänke und Uferzonen naturbelassen und beim Rasenmähen werden Fluchtinseln für Insekten gelassen.