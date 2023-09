Über ein Stoppelfeld drüber und durch hängende Sandsäcke durch. Am Sonntag findet hier in Oberndorf bei Ebersberg zum aller ersten Mal ein Mopedrennen auf einem Acker statt: das Mopädrennaz. Die Ideen ist am Stammtisch des Burschenvereins entstanden. Dem Gewinner winkt ein originales Zündapp-Moped. Los geht’s am Sonntag um 12 mit dem Qualifying – hier könnt ihr euch anmelden.