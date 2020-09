Ein Moped-Fahrer ist nach einem Sturz auf der Autobahn 94 in München gestorben. Der 22-Jährige war letzte Nacht ersten Ermittlungen der Polizei zufolge an der Abfahrt zum Mittleren Ring ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Während der Unfallaufnahme blieb die Abfahrt für zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.