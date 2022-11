Mordfall Hanna: Ermittler bei „Aktenzeichen XY“

Noch immer suchen die Ermittler nach Hinweisen im Mordfall Hanna. Vor gut einem Monat war die 23-Jährige tot im Fluss Prien bei Aschau im Landkreis Rosenheim gefunden worden. Am Abend haben sich die Ermittler jetzt in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ an die Öffentlichkeit gewandt. Besonders im Fokus: Eine teure Armbanduhr, die nahe dem Tatort gefunden wurde. Die Ermittler vermuten aktuell, dass Hanna ihren Mörder kannte. Sie hoffen jetzt auf eine heiße Spur. Schon während der Sendung sind 40 bis 50 Hinweise eingegangen.