Mordversuch? Schwerverletzter im Dachauer Schloss

Auf der Toilette im Dachauer Schlosscafé wird ein 44-Jähriger mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen gefunden. Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus. Drei Wochen später wendet sich aber jetzt das Blatt: Inzwischen geht die Polizei von einem Verbrechen aus und sucht dringend nach Zeugen, die am 31. Juli am Dachauer Schloss etwas Auffälliges bemerkt haben. Besonders der Ersthelfer, der den Verletzten gefunden hat, soll sich dringend bei der Polizei melden. Der 44-Jährige liegt immer noch in kritischem Zustand im Krankenhaus.