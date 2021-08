Mit dem Tod von Rock-Ikone Lemmy Kilmister hatte sich Motörhead eigentlich aufgelöst. Knapp sechs Jahre später gibts jetzt aber trotzdem noch mal ein neues Album. Und was für eines: ein Best-of-Album mit den größten Songs von Lemmy und Co. Das Ganze gibts entweder auf zwei CDs oder ganz klassisch auf ganzen vier Langspielplatten mit insgesamt 42 Songs. Am 29. Oktober kommt „Everything Louder Forever – The Very Best Of“ von Motörhead in die Plattenläden.