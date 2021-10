Mühldorf: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A94

In den frühen Morgenstunden hat es auf der A94 bei Mühldorf einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei ist wohl ein Pkw auf ein anderes Auto auf dem Standstreifen aufgefahren. Das vordere Auto wurde daraufhin quer über die Autobahn geschleudert. Der Fahrer ist dann wohl auf der Autobahn ausgestiegen und von einem weiteren Auto erfasst worden. Er ist noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Wegen des Unfalls musste ein Lkw stark bremsen, woraufhin ein Kleintransporter auf ihn aufgefahren ist. Die Autobahn war deshalb in Fahrtrichtung München mehrere Stunden lang vollständig gesperrt.