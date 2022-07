München: 13-Jährige wird vermisst

Die Münchner Polizei bittet um Mithilfe. In Neuperlach ist am Mittwoch die 13 Jahre alte Sarah Nitsche verschwunden. Sie war am Morgen noch zur Schule gegangen, teilte dort aber einer Mitschülerin mit, dass sie wieder gehen würde. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Sarah ein weiß-graues T-Shirt, weiße Jogginghose und weiße Turnschuhe von adidas. Sie ist 1,64 Meter groß, schlank, hat dunkle Augen und schwarze, lockige, schulterlange Haare.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.