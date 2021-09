Das war Rettung in letzter Sekunde am Münchner Isarkanal. Ein 7-Jähriger war vergangenen Donnerstag zum Baden ins Wasser gesprungen, wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat. Er konnte aber nicht schwimmen. Ein 13-jähriger Junge erkannte die gefährliche Situation, sprang ins Wasser und zog den hilflosen 7-Jährigen an Land. Die Münchner Polizei warnt ausdrücklich davor, ohne Schwimmkenntnisse baden zu gehen.