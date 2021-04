München: 16-Jährige vemisst!

In München wird seit Anfang der Woche ein Mädchen vermisst. Die 16-Jährige hat am Montag kurz nach Mittag ihr Zuhause in Pasing verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Laut Polizei ist es nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich mit der Münchner Polizei, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Beschreibung:

Weiblich, 16 Jahre, ca. 160 cm, ca. 60 kg, schlanke Figur, schwarze lockige kurze Haare; zuletzt war sie mit einer schwarzen Hose mit Cargotaschen, einem pinken T-Shirt der Marke Adidas und schwarz-weißen Adiletten bekleidet.