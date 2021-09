München: 2022 soll wieder richtiges Oktoberfest stattfinden

Zwei Jahren ohne ein richtiges Oktoberfest reichen – „im nächsten Jahr soll es wieder die echte Wiesn geben“, das hat Wiesnchef Clemens Baumgärtner nun zumindest versprochen. Die Planungen dafür sollen bereits laufen – auch über 2G werde nachgedacht, denn die Sicherheit habe höchste Priorität. „Mit Geimpften und Genesenen plus zusätzlichen Tests für die beiden Gruppen könne das Fest möglicherweise gefeiert werden, so Baumgärtner. Am Samstag startet nun zum zweiten Mal die „Wirtshaus-Wiesn“ als Ersatz für das Original in München.