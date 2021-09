Knapp eineinhalb Monate nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in München konnte Tatverdächtige in Kroatien festgenommen werden, wie die Polizei heute berichtet. Am 17. Juli war ein 32-jähriger Mann in München lebensgefährlich verletzt gefunden worden – etwa eine Woche später starb das Opfer. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge sitzt der Beschuldigte derzeit in Untersuchungshaft.